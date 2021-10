La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato nel corso del fine settimana ha implementato i controlli sul territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, impiegando giornalmente circa 25 pattuglie, con personale in uniforme ed in abiti civili, dedicando particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori, ed al controllo della circolazione stradale.

Nell’ambito dei controlli effettuati nelle ore serali e notturne, metodo che rappresenta la principale forma di prevenzione, in grado di incidere direttamente sulla soglia dell’allarme sociale, con l’immediato risultato di impedire la commissione di reati e consentire il libero svolgimento delle legittime attività dei cittadini, i CC casalesi hanno ottenuto i seguenti risultati:

militari dell’Aliquota Radiomobile denunciavano in stato di libertà per furto aggravato in concorso due ragazze straniere minorenni, entrambe con precedenti di polizia, poiché resesi responsabili di furto di merce consumato all’interno del “Penny Market” di via De Cristoforis di Casale Monferrato. Nella circostanza le giovani, dopo aver occultato nei vestititi indossati merce esposta, venivano notate dal personale del supermercato al quale erano già note per aver commesso altri furti, che avvisavano i Carabinieri. All’arrivo della pattuglia, le due ragazze cercavano di scappare, ma venivano fermate e la merce restituita al direttore del supermercato.

i Carabinieri della Stazione di Occimiano (AL), hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria per uso personale di sostanze stupefacenti un pregiudicato 50enne casalese trovato in possesso di 0,72 grammi di marijuana.