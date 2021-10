Nelle prossime settimane si terrà ad Alessandria un evento pubblico di Italia Viva sul nuovo ospedale. L’obiettivo è chiamare a raccolta la città per la realizzazione di una struttura moderna, funzionale, tecnologicamente e scientificamente all’avanguardia.

È il primo punto di una proposta programmatica che si intende lanciare in vista delle prossime elezioni comunali, previste nella primavera del 2022. Seguiranno ulteriori momenti di riflessione su altri temi centrali per lo sviluppo di Alessandria, che verranno posti all’attenzione dei cittadini, delle organizzazioni socio-economiche e delle altre forze politiche.

Vogliamo compiere uno sforzo originale di elaborazione per arricchire il dibattito politico e non ridurlo a uno sterile scontro tra tifoserie precostituite. Adesso non è il momento di partecipare a schieramenti pregiudiziali e ideologici: sarà il confronto sui programmi che, strada facendo, stabilirà l’opportunità di stringere alleanze elettorali.

Mancano diversi mesi all’inizio della campagna elettorale: c’è tempo e modo per avviare un confronto aperto a tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Alessandria e vogliono una città più accogliente, efficiente, moderna e solidale.

Italia Viva Alessandria