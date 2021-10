Si allenta la pandemia e tornano anche le esposizioni degli artisti. Sabato pomeriggio il vice Sindaco di Tortona Fabio Morreale insieme al consigliere delegato all’istruzione Matteo Fantone hanno inaugurato una bella mostra di Edoardo Gagliotti presso la Biblioteca civica di

“Abbiamo fatto gli onori di casa a un giovane artista – – ha detto Matteo Fantone – Le sue opere ci portano ad un’introspezione che mette in crisi il nostro buonismo a tutti i costi facendoci aprire gli occhi davanti alle brutture della società o accompagnandoci verso un cammino tortuoso, ma non per questo meno affascinante. L’uso sapiente di diversi materiali uniti ad una tecnica pittorica non comune, rendono i lavori di Edoardo davvero unici e per questo inconfondibili.”



La mostra situata lungo la scalinata ed al primo piano della Biblioteca Civica è aperta al pubblico fino al 29 ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

Alcune opere sono visibili anche sul suo profilo instagram al link https://www.instagram.com/eg.contemporary/