Forse il mondo sta peggiorando a vista d’occhio e sempre più spesso ci sono persone che danno di matto, si drogano oppure bevono e creano problemi di ordine pubblico. Per fortuna però, ci sono i Carabinieri che vigilano sulla sicurezza delle altre persone.

In questo caso, a farlo, sono stati i Carabinieri della Compagnia di Tortona che hanno arrestato un 32enne marocchino e un 50enne italiano per minacce e resistenza a pubblico ufficiale in due distinti interventi presso esercizi pubblici della zona.

Nella serata di sabato, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso un bar di Sale per la presenza di un avventore in evidente stato d’ebbrezza che disturbava la clientela. L’uomo, un 32enne marocchino, minacciava e aggrediva i Carabinieri nel vano tentativo di sottrarsi al controllo e, condotto in caserma, manteneva un condotta aggressiva.

Sempre i Carabinieri del NOR, nel pomeriggio di domenica, intervenivano presso un bar di Montegioco per la presenza di un altro avventore in stato d’ebbrezza che importunava la barista e la clientela. Anche in questo caso, l’uomo, un 50enne italiano, minacciava e aggrediva i Carabinieri per sottrarsi al controllo. Anche lui é finito in manette.

A seguito della convalida, entrambi gli arrestati sono stati rimessi in libertà dal Tribunale di Alessandria in attesa di processo ma almeno qualche ora tra le sbarre della camera di sicurezza della caserma di Tortona l’hanno passata.

FOTO DI REPERTORIO