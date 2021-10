Ricerca per:

Infatti, oltre ai contenuti del programma, Valentino D’Amico ha scelto una campagna senza clamore, contro un’opposizione che, invece, ha deciso per un metodo diverso.

Valentino D’Amico, vice sindaco nell’amministrazione uscente, per queste elezioni ha saputo riunire in poco tempo una squadra forte, che ha marciato motivata e compatta verso la scadenza del 3-4 ottobre, mantenendo un atteggiamento pacato ed equilibrato, improntato a serietà e coerenza anche nella strategia comunicativa, basata su toni bassi, semplicità, chiarezza, senza smanie di protagonismo.

Ha vinto la competizione elettorale contro una lista capeggiata da un noto esponente del PD locale, Ernesto Nobile, avvocato prestato da molti anni alla politica, ex sindaco (2011-2016), già sconfitto da Rino Feltri nella scorsa tornata elettorale.

Il nuovo Sindaco di Pontecurone è Valentino D’Amico, che si farà carico per i prossimi cinque anni della guida dell’amministrazione del paese natale di San Luigi Orione.