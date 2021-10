Ricerca per:

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 2021 – ORE 21 presso la Soms, Piazza della Libertà a Casalnoceto l’autore BRUNO VOLPI presenterà i suoi ultimi romanzi in dialogo con PIERO SPOTTI, editore, libraio e organizzatore di eventi culturali. Sarà obbligatorio il Green Pass. L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative sul contenimento del contagio da Covid-19 e l’ingresso sarà limitato ai posti disponibili per il mantenimento del distanziamento.