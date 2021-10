Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La 35enne croata, senza fissa dimora, aveva commesso diversi reati tra cui furti, rapine, cessione di stupefacenti e lesioni personali ed era ricercata da inizio settembre scorso quando – nel corso di un servizio di controllo del territorio – è stata rintracciata dai militari della Compagnia intemelia. Nel corso degli accertamenti a carico della donna è risultato pendente un ordine di cattura per fatti commessi nella Capitale diversi anni fa e per questo – al termine delle procedure di identificazione –è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo dove dovrà scontare una pena di 10 anni di reclusione oltre a dover pagare una multa di circa 5 mila euro.