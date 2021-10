Le volontarie e i volontari diocesani di “Chiese a Porte Aperte“, assieme alle studentesse e agli studenti dell’indirizzo Turistico dell’Istituto “Ciampini-Boccardo” di Novi Ligure, nell’ambito del progetto di collaborazione tra questa scuola e il Museo Diocesano di Tortona,

vi aspettano nei pomeriggi di sabato 23 e domenica 24 ottobre per raccontarvi storia e bellezza delle chiese rinascimentali e barocche che si trovano lungo il percorso della rassegna “Piante a Corte”, organizzata dalla Consulta per il Commercio della città di Novi Ligure all’interno dei cortili di alcune delle antiche dimore del Centro Storico e che si svolgerà sia al mattino che al pomeriggio del prossimo fine-settimana.

Nella Chiesa Parrocchiale barocca diSan Pietro, cuore religioso di quella che nel Medioevo fu la zona guelfa di Novi Ligure, e dove avremo modo di conoscere anche storia e curiosità della Confraternita di S. Bernardino, sarà disponibile una visita ogni 30 minuti sabato 23 ottobre dalle 15 alle 18 (inizio ultima visita) e domenica 24 ottobre, sempre dalle 15 alle 18 (inizio ultima visita).

Nella Chiesa Collegiata, la “quasi cattedrale” della nostra città (le manca solo un Vescovo lì residente, il resto, ossia storia e bellezza tra Medioevo, Rinascimento e Barocco, già li possiede), per permettere la celebrazione della S. Messa gli orari saranno leggermente diversi:

sabato 23 ottobre, una visita ogni 30 minuti dalle 15 alle 16 (inizio ultima visita) e dalle 18 alle 19 (inizio ultima visita); domenica 24 ottobre, una visita ogni 30 minuti dalle 15 alle 17 (inizio ultima visita).

Per l’Oratorio della Confraternita di S. Maria Maddalena, un capolavoro assoluto che integra un Compianto rinascimentale in un altare che è un vero e proprio “Sacro Monte al coperto” grazie alle sculture lignee policrome realizzate dal fiammingo Daniel Hucquelier negli ultimi anni del XVI secolo,

le visite saranno disponibili sabato 23 ottobre dalle 15.30 alle 17 (inizio ultima visita) e domenica 24 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 (inizio ultima visita).

Date le normative vigenti al momento, per partecipare a queste visite gratuite occorrerà presentare il “green pass” al momento dell’arrivo, indossare mascherina e mantenere il distanziamento: considerando la capienza della Chiesa di S. Pietro, della Collegiata e dell’Oratorio della Maddalena, non è richiesta prenotazione.