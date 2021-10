Ricerca per:

Sempre i carabinieri, poi hanno denunciato per soggiorno illegale nel territorio italiano, un 21enne di origini marocchine che, la notte del 5 ottobre 2021, unitamente ad un connazionale 22enne, in evidente stato di ebbrezza alcoolica (sanzionato amministrativamente), si erano presentati presso un noto night club della zona, molestando i clienti ed i gestori.

E’ accaduto in questi giorni quando i militari tortonesi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool, connesso al rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro, un 31 enne italiano, responsabile di un sinistro stradale occorso la notte del 3 ottobre scorso nel centro storico di Tortona.