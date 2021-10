Acqui Terme

dal 29 ottobre al 1 novembre

SCACCHI – Campionato Italiano under 18 a squadre

presso il Centro Congressi – zona Bagni

Info ufficio Turismo Comune 0144 770274

Acqui Terme

sabato 30 ottobre

Conferenza “Il lupo” – questo sconosciuto

Relatore: Dott.ssa Roberta Castiglioni, naturalista – zoologa

Interverranno: l’Assessore alla cultura del Comune di Acqui Terme Cinzia Montelli – l’Ufficio

Tecnico del Parco Appennino Piemontese

Alle ore 21.00 presso la sala convegni dell’ex Kaimano in via Maggiorno Ferraris

Per partecipare è necessario esibire il green pass.

Bistagno

sabato 30 ottobre

BISTAGNO in Palcoscenico

“La Sofftta Stregata” – Il mistero e la paura in maniera spiritosa, per vivere la magia di

Halloween

Biglietto unico € 8,00

Informazioni e prenotazioni Quizzy Teatro Tel. 348 4024894 – www.quizzyteatro.com /

quizzyteatro@gmail.com

Acqui Terme

domenica 31 ottobre

XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO

“Materia che diventa memoria” – una visita ad Acqui con gli occhi in su

Un viaggio tra epigrafi, lapidi e sculture che raccontano la storia della città.

Punto di incontro alle ore 10.00 presso Ufficio IAT – palazzo Comunale, viale Don Tornato, 1

(corso Roma).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Info IAT tel. 0144 322142 – iat@acquiterme.it /

La partecipazione è gratuita

Acqui Terme

domenica 31 ottobre

La Cisrò d’Aicq

zuppa di ceci all’acquese

dalle ore 11.30 distribuzione ‘dla cisrò solo da asporto; dalle ore 16.00 continua la distribuzione fino

ad esaurimento.

Presso la sede degli Alpini in piazza Don Dolermo

A cura della proloco di Acqui Terme