Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

«Con la scomparsa di Claudio Bianchini, perdiamo una figura importante del settore turistico locale – afferma il sindaco Lorenzo Lucchini –, che vantava una lunga esperienza nell’accoglienza. Di lui ricordo la grande passione per il territorio. La città perde un riferimento solido e concreto per la comunità. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale porgo sentite condoglianze ai suoi cari».