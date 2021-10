“Un programma ricco e articolato, nato dalla collaborazione con Confcommercio e Confesercenti che ringrazio per la preziosa attività.” ha commentato Melina Rodà, Assessore al Commercio e Manifestazioni. “Confermati appuntamenti ormai storici, attesi dai cittadini e dai turisti: dalle iniziative enogastronomiche che pongono in primo piano le eccellenze del nostro territorio a quelle più spiccatamente commerciali, con attenzione anche per l’editoria e per gli amici a quattro zampe; il tutto coinvolgendo diversi luoghi della città, dal centro al borgo, dai giardini Lowe a piazza Eroi della Libertà. Soprattutto, un bel segnale di speranza e ripartenza dopo tutte le difficoltà poste dall’emergenza sanitaria.”

“Nel frattempo” continua l’Assessore “siamo già al lavoro per definire il calendario delle manifestazioni estive, che contiamo di rendere noto entro il prossimo febbraio per offrire agli operatori turistici un strumento ulteriore di promozione”.

A seguire, il programma delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali che avranno luogo nel 2022 nella città delle palme.

– Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione – ogni prima domenica del mese sul lungomare Argentina con l’eccezione del mese di gennaio, in cui l’appuntamento avrà luogo il giorno di Capodanno

– Befana Bordigotta – domenica 2 gennaio, nel centro cittadino

– Christmas Quest – martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, in corso Italia

– Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione – domenica 27 marzo, nel centro storico

– Fiera promozionale con la partecipazione di artigiani, produttori agricoli e commercianti ambulanti abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande/Fiera delle Anime – domenica 27 marzo, presso la spianata del Capo e le aree limitrofe

– Manifestazione commerciale straordinaria rivolta alla promozione di prodotti agroalimentari ed enogastronomici della Liguria e del Piemonte – venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 aprile, in corso Italia

– Fiera promozionale con la partecipazione di operatori commerciali ambulanti aderenti alla rete di impresa “Il Mercato della Riviera dei Fiori” – domenica 22 maggio, sul lungomare Argentina

– Bordighera, un Paese di Sapori – giovedì’ 23 e venerdì 24 giugno, nel centro storico

– Bordighera, la Notte è Rosa – venerdì 15 luglio, nel centro cittadino

– Bordighera, un Mare di Sapori – lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 luglio, sul lungomare Argentina

– Giornata Commerciale del Ribasso – domenica 14 agosto, nel centro cittadino

– Bordighera Book Festival – giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, in corso Italia

– BeerinBo’ Festival di Birra e Cucina – giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 settembre, presso giardini Lowe

– Bordighera Dog Show – domenica 2 ottobre, presso giardini Lowe

– Mercatino di Natale – prima decade di dicembre, nel centro storico

– Bordichristmas – venerdì 16 e sabato 17 dicembre, in corso Italia e domenica 18 dicembre, nel centro cittadino

– Mercatino di Natale – da martedì 20 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, presso piazza Eroi della Libertà​