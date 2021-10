Ricerca per:

“Il nostro reparto di unità cinofila, così come altri servizi della locale Polizia Municipale, dice l’Assessore alle Politiche di Valorizzazione e Sviluppo del personale della Polizia Locale Monica Formaiano , sono una significativa dimostrazione di eccellenza di operatività, in diversi ambiti sul nostro territorio, a garanzia e tutela della sicurezza”.

A seguito di questo rinvenimento sono in corso le attività investigative conseguenti.

Nell’ambito dei controlli periodici che vengono effettuati in diverse zone della città, l’unità cinofila del Corpo di Polizia Municipale, con il cane “Orso Grigio”, ha rinvenuto, nell’area dei giardini pubblici di Viale della Repubblica, in diverse giornate di pattugliamento, celati nel terreno, vari quantitativi di sostanze stupefacenti, che dopo le analisi qualitative, si sono rivelate essere circa gr.98 di HASHISH e gr.7 di MARIJUANA.

Droga abbandonata ai giardini di Alessandria, al via le indagini