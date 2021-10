Nella giornata odierna, presso la sala Giunta di Palazzo comunale, una delegazione della Città di Trapani ha fatto visita agli amministratori della Città. Trapani e Alessandria sono infatti in twin- partnership nel progetto “Nuove (Ri)Generazioni Urbane”, finanziato da ANCI con il bando “Sinergie”, in cui Alessandria è il Comune cedente al capofila Trapani, sulle buone prassi di rigenerazione urbana, come da precedente progetto omonimo, per contribuire a trasformare e rendere le città sostenibili e più a misura d’uomo.

Presenti per l’Amministrazione locale il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, l’Assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita e il Direttore del Settore Politiche Educative Orietta Bocchio che hanno accolto i componenti della Delegazione di Trapani tra cui l’Assessore ai Programmi e Sviluppo locale Andreana Patti, la referente del progetto Marilena Cricchio, due collaboratrici e alcuni giovani ideatori di vari progetti fatti alla Città di Trapani.

Il programma della visita ad Alessandria è fitto di incontri e dibattiti che, iniziati ieri con l’arrivo in Città, proseguiranno fino a domani 16 ottobre, riguardanti molteplici prospettive progettuali che interessano le due Città.

Non mancheranno, peraltro, occasioni in cui Alessandria presenterà le proprie bellezze e i luoghi di pregio e interesse quali la visita alle Sale d’Arte, a Palazzo Cuttica e al Marengo Museum…. oltre ai “luoghi” alessandrini direttamente correlati al progetto “Nuove (Ri)Generazioni”, tra i quali il Parco Carrà e il Centro Giovani Pittaluga; in queste occasioni gli ospiti trapanesi saranno accompagnati dal gruppo di lavoro dei ragazzi di Alessandria.

I Soggetti coinvolti avranno occasione oggi pomeriggio, 15 ottobre, di approfondire presso la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo, che collabora al progetto nel tutoraggio del gruppo di lavoro e nella progettazione partecipata, le peculiarità distintive del progetto “Nuove (Ri)Generazioni” nell’ambito del Bando “Sinergie” di ANCI e successivamente, da parte degli Amministratori locali e trapanesi, verrà sottoscritto uno specifico Memorandum finalizzato a ufficializzare l’impegno dei due Enti in tema di “rigenerazioni urbane” e per la reciproca volontà di collaborare fattivamente in iniziative e progetti futuri.

Gli obiettivi inseriti nel Memorandum sono i seguenti:

favorire il costante scambio di buone prassi nell’individuazione di modalità operative condivisibili;

coinvolgere le giovani generazioni nel processo di individuazione di luoghi e spazi da riqualificare e nell’attività di progettazione partecipata finalizzata alla rigenerazione, affinché emerga, si consolidi e venga adeguatamente riconosciuta l’importanza del protagonismo dei giovani nella vita delle comunità locali;

facilitare tali processi attraverso una formazione mirata alla costituzione di gruppi di lavoro permanenti, anche sulla base di interessi condivisi, che coinvolga direttamente i giovani di Alessandria e Trapani;

impegnarsi nell’individuare bandi nazionali ed europei atti a proseguire la fruttuosa partnership già sperimentata da Alessandria e Trapani nella direzione di rafforzare le azioni in corso e i percorsi intrapresi.

L’incontro si concluderà con lavori di gruppo congiunti per l’elaborazione di un documento atto alla valorizzazione delle buone prassi della rigenerazione condivisa.

La visita della Delegazione di Trapani rappresenta la continuazione e lo sviluppo di quanto esperito dalla Delegazione di Alessandria ospite a Trapani i primi giorni dello scorso mese di settembre: un’occasione importante e qualificata di reciproca conoscenza per approfondire con loro le declinazioni che la Città Trapani ha intrapreso sugli obiettivi progettuali di “Nuove (Ri)Generazioni”.

“E’ con grande piacere che Alessandria accoglie il gruppo di giovani della Città di Trapani – commenta il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco – con lo stesso entusiasmo con il quale la città siciliana ha accolto i nostri ragazzi lo scorso settembre. E’ stato intrapreso, attraverso la collaborazione fra i due giovani gruppi di lavoro, un importante progetto che vede proprio le nuove generazioni impegnarsi per rendere reale la loro visione riqualificata di spazi e luoghi delle rispettive città. Queste sono iniziative che rendono più vicini i giovani che hanno lo stesso desiderio di poter essere parte attiva nella realtà quotidiana ma soprattutto nella costruzione di un futuro che li veda protagonisti di scelte importanti”.

“(Ri)Generazioni urbane è un progetto di politiche giovanili finanziato da ANCI tramite il bando pubblico ‘Sinergie’ che prevedeva un gemellaggio amministrativo per noi avvenuto con la città siciliana di Trapani – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili, Cherima Fteita -. In questi giorni abbiamo il piacere e l’onore di ospitare in Alessandria una nutrita delegazione di rappresentanza della Città di Trapani con a capo l’Assessore alle Politiche Giovanili Andreana Patti, nostra twin-partnership del progetto assegnato. Una 3 giorni dedicata allo scambio di idee ed al rafforzamento dell’esperienza acquisita tra i 2 gruppi di lavoro, iniziata con la visita in Sicilia lo scorso settembre da parte del gruppo di lavoro dei giovani alessandrini.

Per le nostre Amministrazioni sarà l’occasione per avviare collaborazioni e progetti con il comune obiettivo di favorire e sviluppare sempre più la partecipazione attiva dei nostri giovani partendo dai loro bisogni, dalle loro idee ed osservazioni per avviare nuovi processi di rigenerazione urbana”.