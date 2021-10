L’appuntamento é per Domenica 10 ottobre alle ore 15:30 e 17:15 a “il Divisionismo” Pinacoteca Fondazione C.R. Tortona

Corso Leoniero, 2 – angolo Piazza Duomo.



La Pinacoteca “il Divisionismo” infatti aderisce anche quest’anno alla Giornata delle Famiglie al Museo, interpretando il tema “Nulla accade prima di un sogno” attraverso la lettura di alcune opere della propria collezione insieme ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.



I sogni danno un senso alla nostra vita, stimolano il nostro entusiasmo ad operarci per il raggiungimento dei nostri obiettivi, da quelli più semplici a quelli più complessi.

Quali sono i tuoi sogni? e cosa pensi di fare per realizzarli? I pittori avranno avuto un sogno, o avranno dipinto i sogni dei protagonisti delle loro opere?

Scopriamolo insieme osservando le loro opere e come hanno interpretato i sogni del tempo che hanno vissuto.



Vi aspettiamo con le vostre famiglie per realizzare insieme il vostro piccolo acchiappasogni, perché i sogni, piccoli o grandi che siano, vi accompagnino sempre e siano il motore della vostra vita!



Adatto a famiglie con bambini dai 4 ai 13 anni.



Attività e ingresso al museo gratuiti.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al seguente indirizzo email:

fondazione.crtortona@gmail.com



ORARIO

Primo turno ore 15.30, secondo turno ore 17.15.



ACCESSI

Nel rispetto delle linee guida adottate per la riapertura dei musei i posti sono limitati.

Per accedere al museo e partecipare alle attività tutti i visitatori dai 12 anni in su dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid19 Green Pass (in formato digitale o cartaceo) unitamente a un documento d’identità.

È obbligatorio l’uso della mascherina.