Proseguono i lavori di ampliamento per estendere la rete di distribuzione del gas sul territorio di Tortona da parte di SIM Società Impianti Metano, concordati insieme all’Amministrazione Comunale. Come annunciato nel luglio scorso, sono stati completati i lavori per la realizzazione di circa 650 metri di nuove tubazioni a servizio dell’area industriale in regione Villoria.

In questi giorni ha preso avvio invece l’intervento in zona collinare, nei pressi di strada Bedolla e strada Sorlino che prevede la realizzazione di 1,4 km di impianti che raggiungeranno le abitazioni della zona in precedenza non servite dalla rete gas.

Per l’inizio del 2022 è stata programmata anche l’estensione di circa 800 metri della rete anche alla frazione Rivalta Scrivia, da strada Bellaria sino al confine con il territorio comunale di Pozzolo Formigaro, raggiungendo anche, grazie ad un’apposita deviazione, le ultime abitazioni della frazione in strada dei Molini.

Nei giorni scorsi i rappresentanti della società, Emanuele Seghezzi, Stefano Bianchini e Giuliano Distante, hanno incontrato il Sindaco Federico Chiodi e il Vicesindaco Fabio Morreale per fare il punto su questi lavori e valutare ulteriori nuovi interventi: l’obiettivo dell’Amministrazione è individuare le aree, sia industriali-artigianali che residenziali, sulla base del nuovo Piano Regolatore Generale in via di approvazione, al fine di garantire a tutta la città la copertura da parte del servizio.