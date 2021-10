Alle ore 13 di oggi, giovedì 7 ottobre, circa personale Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti in via Giordano Bruno ad Alessandria a seguito di un incendio, ad una nota catena di ristorazione: il Mc Donald’s

L’ incendio ha interessato una parte dell’impianto di condizionamento posta sul tetto, una pensilina ed il parziale rivestimento di una parte esterna della struttura.

Gli avventori e il personale del ristorante sono stati fatti evacuare non appena si é avuto sentore di quello che stava succedendo. Al momento in cui scriviamo non risultano feriti ma solo ingenti danni alla struttura.

L’allarme é stato immediato e sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri e un’ autoscala al fine di poter intervenire nelle opere di spegnimento su più fronti.

Presente anche il Funzionario di servizio dei Vigili del fuoco per poter stabilire le cause dell’incendio e verificare l’agibilità della struttura.

Sul posto anche 118 e Carabinieri.