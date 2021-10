Il Comune di Tortona informa che c’è tempo fino alle ore 12 di martedì 26 ottobre per presentare domanda per richiedere il bonus della Regione Piemonte per diverse attività:- gestori delle discoteche (codice ATECO primario o prevalente 93.29, 93.29.1, 93.29.10)- negozi di abbigliamento al dettaglio (ATECO primario o prevalente 47.7, 47.71, 47.71.1, 47.71.10)- negozi di noleggio di articoli sportivi (ATECO primario o prevalente 77.21, 77.21.0, 77.21.09)- guide alpine e accompagnatori naturalistici (ATECO primario o prevalente 93.19.92).Si tratta di interventi che fanno seguito a quelli già promossi nei mesi scorsi, tutti tesi ad aiutare il mondo economico ad uscire dalla fase di difficoltà causata dalla pandemia.Per maggiori informazioni:regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/fino-al-26-ottobre-domande-per-bonus-discoteche-attivita-commerciali

https://finpiemonte.it/news/2021/10/14/bonus-una-tantum-a-discoteche-commercio