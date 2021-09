Ricerca per:

Nel corso della visita è stato riscontrato da parte dei diversi operatori del settore un notevole interesse, non legato solamente ai prodotti della gioielleria e dell’oreficeria, ma anche ai diversi ‘gioielli’ d’arte. Alcuni di loro era la prima volta che visitavano la città, altri hanno avuto modo di approfondirne la conoscenza, evidenziando che la terranno presente nella programmazione dei loro tour.

A questo proposito, ad esempio, soltanto nei giorni scorsi in Municipio è stata ricevuta una delegazione di orafi provenienti dall’Uzbekistan e mercoledì ne arriva una dalla Turchia.

Il Sindaco Oddone ha evidenziato ‘l’importanza del ruolo della cultura e del turismo come vettore di sviluppo economico, settori sui quali l’Amministrazione Comunale punta molto ’, ricordando il ruolo di Valenza già capitale itinerante del Monferrato al tempo degli Aleramo e la vocazione internazionale che la Città ha da sempre per le sue produzioni di eccellenza nel settore dell’oreficeria e della gioielleria.

Una delegazione di 15 agenti di viaggi e tour operator piemontesi, guidati dalla presidente di Fiavet Piemonte, Gabriella Aires e giunta in piazza Gramsci e da lì si è recata a Palazzo Pellizzari, dove è stata accolta dal Sindaco Maurizio Oddone, dal Vice Sindaco Luca Rossi e dall’Assessore ai Beni Culturali e Turismo, Alessia Zaio, presente anche Alice Pedrazzi, direttore di Confcommercio Alessandria.

Valenza non è soltanto la ‘Città dell’Oro’ ma ha anche altri elementi di interesse che la contraddistinguono come città turistica dall’arte, al Po, alla vicinanza con le colline del Monferrato. La città è stata meta giovedì scorso di un eductour, organizzato da Fiavet Piemonte, associazione regionale della Federazione italiana agenti di viaggi e turismo aderente a Confcommercio.