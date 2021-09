Le famiglie con figli di età inferiore ai 18 anni, che non hanno diritto all’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) come i lavoratori autonomi o disoccupati con un valore Isee minorenni non superiore a 50.000 euro, possono richiedere l’Assegno temporaneo per i figli minori.Questo Assegno è una prestazione di sostegno alle famiglie ed è una misura temporanea per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. L’importo dell’Assegno è determinato sulla base dell’attestazione Isee minorenni.

Per chiedere l’Assegno è necessario che il richiedente possa far valere congiuntamente i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare di diritto fi soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, essere soggetto al pagamento dell’IRPEF in Italia; essere domiciliato e residente in Italia e avere figli minori di 18 anni a carico; essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo indeterminato di almeno sei mesi.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04