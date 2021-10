Azzurra, Mariaelena e Maddalena sono le giovanissime testimonial del progetto Tagliamo per Bene, che hanno deciso di partecipare per prime al taglio di capelli da donare per la realizzazione di parrucche per pazienti oncologiche.

Insieme al gruppo cittadino di Azzurro Donna che coordina l’iniziativa patrocinata dal Comune, hanno incontrato il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore Marzia Damiani, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, e il consigliere Pierpaolo Cortesi, ricevendo i ringraziamenti e l’augurio che l’esempio del loro nobile e altruistico gesto possa incentivare al taglio per solidarietà.

Al link l’elenco (in continuo aggiornamento) dei parrucchieri che aderiscono al progetto: https://www.comune.tortona.al.it/…/comunic…/164/pubblica

FOTO COMUNE TORTONA