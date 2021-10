La Regione Liguria finanzierà il primo lotto di 6,5 milioni di euro per la messa in sicurezza di Capo Berta, per l’Incompiuta e la Ciclovia Tirrenica di Diano Marina. Lo ha annunciato questa mattina l’Assessore Marco Scajola nel corso di una conferenza stampa. Diano Marina interverrà con i 93mila euro ricevuti dal Bando della Protezione Civile per la progettazione della messa in sicurezza di Capo Berta.

La progettazione degli interventi da farsi sulla parte inferiore della montagna sarà a cura di IRE (Gruppo Filse, Infrastrutture Recupero Enegria) che è lo stesso soggetto che progetterà la Ciclovia fino ad Andora. I fondi arriveranno entro il 2022 e gli interventi dovranno essere terminati entro il 2026.