Completate le operazioni con il sequestro della sostanza e l’identificazione dell’acquirente, l’uomo è stato trasferito in caserma e, successivamente, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di giudizio con rito direttissimo celebrato stamattina al Tribunale di Imperia. L’assuntore è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Il movimento repentino non è sfuggito agli occhi dei militari, che hanno bloccato l’acquirente e fermato lo spacciatore dopo un breve ed infruttuoso tentativo di fuga.

A tal proposito, nella tarda mattinata di sabato scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanremo hanno tratto in arresto un 37enne di origini tunisine, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g., nella flagrante cessione di una dose di eroina del peso di un grammo circa ad una terza persona.

Sanremo: i Carabinieri arrestano uno straniero per spaccio di eroina