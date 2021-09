Terminati gli appuntamenti estivi, si alza sipario della stagione teatrale del Teatro Municipale di Casale con due appuntamenti dedicati alle famiglie grazie al lavoro del Comune di Casale in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. Una occasione per la comunità per tornare ad assistere a spettacoli per famiglie e per ripensare al teatro e al suo spazio pubblico in attesa di poter assistere agli spettacoli in programma nella prossima stagione del Municipale. La nuova stagione, alla quale lavorano gli uffici di Piemonte dal Vivo di concerto con l’assessorato del comune, partirà nel mese di gennaio 2022 e ospiterà i grandi nome del teatro per una stagione, come da lunga tradizione, di altissimo livello.

GLI APPUNTAMENTI

Domenica 10 ottobre 2021 ore 16

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

regia e drammaturgia Luigina Dagostino

con Daniel Lascar, Claudio Dughera, Claudia Martore

spettacolo realizzato in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes in occasione del

progetto Il Giro del Mondo in 80 giorni, Monforte d’Alba (Cn)

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus

Domenica 17 ottobre 2021 ore 16

FISH&BUBBLES

Clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti

di e con Michele Cafaggi

regia Ted Luminarc

TA-DAA! Studio Associato tra Artisti Professionisti

INFO BIGLIETTERIA

Teatro Municipale

Piazza Castello 8, Casale Monferrato

Biglietto unico € 5

in vendita su vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket. Biglietti in vendita anche in teatro il giorno dello spettacolo.

Per accedere agli spettacoli sarà necessaria la certificazione verde COVID-19

