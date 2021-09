La 53a edizione del Concorso Internazionale di Chitarra classica “Michele Pittaluga” – Premio “Città di Alessandria”, spostata dal 2020 al 2021 a causa dell’emergenza pandemica da Covid19, si terrà dal 23 al 25 settembre.

L’Amministrazione Comunale di Alessandria – insieme a molti autorevoli Soggetti istituzionali quali il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, l’Amministrazione Provinciale, il Conservatorio Statale di Musica “A. Vivaldi” e l’UPO – ha conferito anche quest’anno il proprio Patrocinio al Concorso che rappresenta una delle eccellenze artistiche di prim’ordine della Città.

«Alessandria – dichiara il Sindaco e Assessore alla Cultura Gianfranco Cuttica di Revigliasco – saluta i giovani musicisti internazionali che anche quest’anno onorano, insieme alla prestigiosa Giuria, la nostra Città con la loro presenza. Non vi è dubbio che l’edizione 2021 di questo Concorso rappresenti un traguardo importante ben prima della stessa celebrazione della Finale perché è la scommessa vinta di fronte alle grandi difficoltà che l’emergenza pandemica ha prodotto nell’ultimo anno e mezzo anche nell’ambito artistico-musicale e in quello che specificamente riguarda la possibilità di svolgere questa competizione.

Mentre auguro a nome della Comunità alessandrina pieno successo per la 53a edizione del Concorso non posso infine non sottolineare l’attenzione con cui, fin dall’inizio, il “Pittaluga” abbia guardato alla dimensione internazionale e alla possibilità di invitare a confrontarsi in una prestigiosa gara musicale i migliori studenti e concertisti di chitarra classica del mondo proprio ad Alessandria. E la stessa attenzione per rendere Alessandria “attrattiva”, anche dal punto di vista internazionale, è quella che nutre la nostra Amministrazione Comunale, impegnata a valorizzare al massimo tutti quegli elementi di patrimonio artistico, architettonico, storico e culturale che ancora oggi caratterizzano la Città e il suo territorio e che meritano di essere fatti conoscere e diventare veicolo di ulteriore sviluppo economico, turistico, sociale e culturale».

Nel ricordo del fondatore Michele Pittaluga (1918-1995), l’edizione 2021 presenta alcune novità rispetto a quelle precedenti. Infatti, a causa della pandemia da Covid-19 e delle vigenti prescrizioni normative, per la prima volta nella storia del Concorso la prova eliminatoria si è svolta nelle scorse settimane mediante l’invio ai Giurati di video-registrazioni dei concorrenti effettuate appositamente per il Concorso con il repertorio obbligatorio per ogni singolo partecipante.

La Giuria nei prossimi giorni opererà invece “in presenza” ad Alessandria ed è composta dal Direttore artistico del Premio Marco Tamayo insieme a Dale Kavanagh (Canada), Costas Cotsiolis (Grecia), Antigoni Goni (Grecia), Christian Saggese e Micaela Pittaluga (Italia). A questi si aggiunge Irina Kulikova (Russia) – già vincitrice del Pittaluga 2008 – che presenterà nella serata finale in Prima mondiale assoluta il brano “Enchanted Albion”, composto dal russo Konstantin Vassiliev (su melodie di Henry Purcell, compositore inglese del ‘600): brano vincitore nel 2020 del 12° Concorso di composizione per chitarra M.Pittaluga.

La Giuria del 53° Concorso ha scelto i seguenti semifinalisti (lista in ordine alfabetico): Bozhana Pavlova, Jisu Lee, Michael Butten, Raffaele Putzolu, Sergei Perelekhov, Urbaan Reiter e Yuki Saito e la semifinale si svolgerà “dal vivo” presso l’Auditorium Pittaluga del Conservatorio “Vivaldi” il mattino del 23 e 24 settembre (l’ingresso è libero con green-pass e mascherina).

A conclusione delle sessioni si conosceranno i nomi dei tre finalisti che parteciperanno alla prova finale (che verrà anche registrata e diffusa sul portale Youtube) accompagnata dall’Orchestra Classica di Alessandria diretta dal maestro Paolo Ferrara.

Altra novità di rilievo di questa edizione del Concorso è la scelta del luogo cittadino in cui si svolgerà la Finale, ossia la Chiesa di Santa Maria di Castello, nella piazza omonima, il 25 settembre a partire dalle 20.30 (l’ingresso è libero su prenotazione al n. 0131 251207 in osservanza dei protocolli sanitari antipandemici vigenti): una scelta di valorizzazione di Alessandria, della sua storia e delle sue radici più profonde che, grazie e insieme al Concorso Pittaluga, non è passata inosservata dal momento che anche la prestigiosa rivista “Bell’Italia” nel proprio numero di settembre 2021 ha dedicato un articolo sulla Città e un box informativo specifico all’edizione 2021 del Concorso.

Vanno infine segnalati i sostenitori generosi di questa edizione tra i quali la Fondazione CRT (Bando Notesipari)ela Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Progetti propri), Regione Piemonte, molte società del territorio tra cui AMAG e SOLVAY nonché alcuni Club service cittadini tra cui Rotary e Soroptimist.

Le finalità generali del “Pittaluga” e il “Pittaluga Junior”

Il Comitato Promotore del Concorso Internazionale di Chitarra “Michele Pittaluga” – “Premio Città di Alessandria” è stato creato con lo scopo di promuovere la chitarra classica e scoprire nuovi talenti, favorendone gli spostamenti e l’acquisizione di nuove platee .

Nello Statuto, è sottolineato l’impegno di creare una nuova generazione di musicisti in grado di calcare i palcoscenici internazionali e, con questo fine, viene organizzato dal 1968 il Concorso Internazionale per le nuove generazioni di artisti, con lo scopo di lanciarli sulla scena mondiale offrendo loro la possibilità di iniziare una carriera internazionale.

Insieme al Concorso sono stati organizzati negli anni Masterclass tenute da Artisti internazionali, il Convegno Internazionale di chitarra, concerti e rassegne chitarristiche, il citato concorso internazionale di composizione per chitarra – il “Pittaluga di composizione” (membro, come quello di esecuzione “Premio Città di Alessandria”, della WFIMC di Ginevra) – e, dal 2014, anche un concorso per giovanissimi talenti.

Quest’ultimo – il “Pittaluga Junior” – torna quest’anno con la sua quinta edizione che tuttavia, a causa del permanere dell’emergenza epidemiologia da Covid, è stata impostata – ed è questa una ulteriore novità – con modalità on-line prevedendo l’utilizzo della piattaforma digitale.

La Giuria (la stessa del Pittaluga “Senior”) ha riscontrato significative manifestazioni di interesse ma ha altresì rilevato le oggettive difficoltà di molti giovanissimi candidati chitarristi (coinvolti in quasi due anni di esperienze scolastiche di didattica a distanza e soprattutto di lezioni di musica a distanza particolarmente disagevoli…) a produrre registrazioni di video di qualità.

In ogni caso, il Pittaluga “Junior” 2021 vedrà premiati due candidati: Uros Jacevic (Serbia) che ottiene il Primo premio e Lara Cherkas (Italia) che ottiene la “Menzione d’onore”. Uros Jacevic è stato invitato ad esibirsi ad Alessandria e Lara Cherkas a partecipare alla cerimonia di premiazione durante le finali del 53° Concorso il prossimo 25 settembre presso la Chiesa Santa Maria di Castello.

I Premi dell’edizione 2021

Come ogni anno il vincitore sarà proposto ai Festival musicali, alla Gioventù musicale di Milano e promosso sui media internazionali e, come ogni anno dal 2006, avrà l’opportunità di registrare un CD presso la Naxos canadese a cura dell’ingegnere del suono Norbert Kraft.

Più specificamente, i Premi dell’edizione 2021 del Pittaluga “Senior” sono i seguenti:

Primo Premio: € 12.000 (incluso premio Concorso, Contratto Naxos, Premio Luciano Ghione e management tournée), targa in argento del Comitato organizzatore, tournée di concerti in Italia e all’estero, premio Gioventù Musicale d’Italia, photo book Minasso

Secondo Premio: € 3.000 (incluso premio Concorso e premio Luciano Ghione), targa in argento del Comitato organizzatore

Terso Premio: € 2.000 (incluso premio Concorso e premio Luciano Ghione), targa in argento del Comitato organizzatore

Ai semifinalisti e ai finalisti saranno consegnati diplomi d’onore.

Relativamente ai Premi speciali questo è l’elenco:

Premio Marco Tamayo edition

Premio Savarez Strings

Premio Rotary Club Alessandria

Premio Soroptimist club di Alessandria e Acqui Terme

Premio Dotguitar Srl : pubblicazione on-line di 3 album, uno per ogni premiato (1°, 2° e 3° premio).

Gli album saranno pubblicati on-line nel catalogo della dotGuitar/CD nella Collana “WINNERS” Premio D’Addario Foundation: fornitura di set di corde e gift box

Custodia chitarra Leona case by Li Qingchuan

Il fondatore del Concorso, Michele Pittaluga

Anima e motore del Concorso Internazionale di Chitarra classica «Città di Alessandria» è stato, fino al giorno della sua morte, avvenuta il 19 Giugno 1995, Michele Pittaluga.

Nato ad Alessandria nel Febbraio del 1918, dimostra, giovanissimo, uno spiccato interesse per le arti e per la musica in particolare. Terminati gli studi Liceali, si iscrive alla Facoltà di Chimica pura dell’Università di Torino, che, a causa della guerra, è costretto ad interrompere. Nel 1943, fatto prigioniero dai tedeschi, è internato nei campi di concentramento di Thorn, Leopoli e Witzendorff dove con alcuni compagni di prigionia, riesce a formare un’orchestra d’archi. Alla fine del conflitto riprende gli studi e si laurea prima in Chimica e, in seguito, in Farmacia.

Nel 1946 si sposa con Isabella Boveri; dall’unione nascono tre figli: Marialuisa, Micaela e Marcello. In quegli anni, pur dedicandosi ad un’attività commerciale inerente gli studi compiuti, è sempre la musica a rappresentare l’interesse maggiore: dal 1965 è Presidente del Liceo Musicale «A. Vivaldi» di Alessandria, istituto che nel 1971, grazie al suo interessamento, diventa Conservatorio Statale e di cui sarà Presidente fino al 1982.

Nel 1968, in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della fondazione di Alessandria, Michele Pittaluga oltre a partecipare alla realizzazione di importanti eventi culturali, crea il premio «Città di Alessandria» per le giovani promesse della chitarra classica, avvalendosi anche della collaborazione di noti e celebri musicisti quali Andrés Segovia ed Alirio Diaz. Per questa iniziativa e per la sua continua attività culturale, ottiene consensi e riconoscimenti: nel 1973 viene nominato Cavaliere della Repubblica per meriti culturali; nel 1974 riceve la medaglia d’oro concessa ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte; nel 1978 è insignito della massima onorificenza del Rotary Club (la “Paul Harris Fellow”); nello stesso anno viene nominato Commendatore della Repubblica e nel 1993 gli viene assegnato il Premio “Marengo Musica”.

Personalità versatile, cultore e grande conoscitore dell’arte contemporanea, Michele Pittaluga manifesta le sue doti anche in programmi da lui promossi quale Presidente del Rotary Club di Alessandria nel 1974 e, dal 1978 in poi, come Presidente della stessa associazione da lui fondata a Novi Ligure. Dal 1975 viene invitato a far parte di giurie in concorsi internazionali di musica a Parigi, in Martinica, in Brasile (a Porto Alegre e a Rio de Janeiro), a Viña del Mar in Cile, a Benicassim in Spagna, a Caracas in Venezuela e a Città del Messico.

Michele Pittaluga convinto fautore dell’«amicizia musicale» italo-brasiliana, ha avuto la nomina a Commendatore dell’Ordine di Palestrina nella città di Porto Alegre (per la prima volta attribuito ad uno straniero) e l’ammissione in qualità di socio onorario nei Rotary-Clubs di Porto Alegre «Independencia» e Porto Alegre «Bon Fin».

Negli ultimi anni della sua esistenza tiene lezioni di Storia della Musica presso l’Unitre di Alessandria.

La sua importanza nella cultura alessandrina viene ora ricordata nell’Auditorium del Conservatorio “Antonio Vivaldi” e nei giardini di via Cavour a lui intitolati.