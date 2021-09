In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato del capoluogo ha scelto di proporre la mostra documentaria “L’Archivio per tutti”. Si potrà visitare (muniti di mascherina e Green Pass), il 25 e il 26 settembre, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Archivio (via G. Solero, 43). L’ingresso è gratuito. Per informazioni: as-al@beniculturali.it.

Lunedì 27 settembre, inoltre, si potrà partecipare a visite guidate dell’Archivio di Stato di Alessandria. Le visite si svolgeranno in quattro turni: alle ore 15, 16, 17 e 18 (max 5 persone per turno, con mascherina e Green Pass). Per prenotazioni: as-al@beneculturali.it, tel. 0131.25.27.94.