NB.: Solamente chi è già iscritto all’associazione di promozione sociale Astronomia e Ambiente può prenotare! Per iscriversi, compilare il form al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw3tBIw0OIyz2gPhHfM9L_GzUSzcubYu9CUNCnp9rw2CkDeA/viewform (è possibile pagare la quota associativa di 10€ all’ingresso).

COME PRENOTARE? 1. Collegarsi al sito https://www.officinescuola.it/eventi/admin/dettaglio.php?ev=1039 2. Accedere oppure registrarsi, cliccando su “Registrati” (obbligatorio il codice fiscale e la conferma della presa visione della privacy). 3. Cliccare su “Il programma” 4. Cliccare su “18 Settembre 2021” 5. Cliccare su “Dettagli e iscrizione” 6. Cliccare su “Iscriviti” 7. Cliccare su “Ok” 8. Arriverà una mail con la conferma dell’avvenuta iscrizione e il QR code. Stampatelo e/o mostratelo all’ingresso della conferenza.

Tra i muschi si celano animaletti dalle incredibili proprietà tanto che sono stati portati in varie missioni spaziali. E’ questa la premessa della serata che si terrà sabato prossimo, 2 ottobre, alle 21, all’osservatorio di Casasco dal titolo: “Vivere con lentezza: la vita dei tardigradi”

Sabato all’Osservatorio di Casasco una serata dedicata alla lentezza. Come prenotare