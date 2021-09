Sono iniziati lo scorso 2 agosto i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture presso il cimitero cittadino in via Rinarolo: l’intervento ha una durata prevista di sessanta giorni, per cui dovrebbero essere completati entro la fine del mese di settembre.

Il costo dei lavori è di 61.387 euro per effettuare il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione copertura piana delle cappelle sul lato di salita Santa Lucia (già eseguito), il rifacimento della orditura lignea e manto in coppi del tetto dei loculi sul lato sud est (attualmente in corso) e nord.

Inoltre, il rifacimento degli intonaci danneggiati nelle gallerie interne e la revisione di porzioni di copertura sul lato nord ovest della struttura.

Nelle foto, gli interventi in corso.