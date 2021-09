Una bella manifestazione organizzata dall’Automobile Club Alessandria, in collaborazione con ACI Storico e con il graditissimo patrocinio dei comuni di Alessandria, Volpedo e Castellania Coppi, é prevista per sabato 25 settembre.

Si tratta della prima edizione locale di “Ruote nella Storia” una manifestazione culturale che offre ai cultori ed ai possessori di auto storiche nuove occasioni di incontro e di divertimento, proponendo giornate alla scoperta di affascinanti borghi italiani a bordo di vetture d’epoca.



Ruote nella Storia 2021 consta oltre 60 eventi su tutto il territorio italiano con raduni e incontri in tutta la Penisola grazie ad un format di straordinario successo e con l’impegno degli Automobile Club presenti sul territorio.

La tappa alessandrina del programma si svolgerà proprio sabato 25 settembre 2021 con un programma culturale, storico, artistico e gastronomico che porterà i partecipanti a guidare le proprie vetture d’epoca o di interesse storico, negli spettacolari e suggestivi percorsi piemontesi attraverso i versanti collinari riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio

dell’Umanità.

L’itinerario prevede partenza da Alessandria e visita del Borgo di Volpedo, della Pieve Romanica di San Pietro, del museo e dei luoghi legati al famosissimo pittore Pellizza da Volpedo. Successivamente, attraversando splendidi paesaggi, si giungerà a Castellania Coppi dove i presenti potranno scoprire la Casa Museo di Fausto Coppi.



L’evento terminerà presso l’apprezzatissima Cantina La Colombera.

Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 22 settembre 2021. Per iscriversi sarà sufficiente scaricare la scheda di adesione dal sito internet dell’Automobile Club Alessandria o ritirarla presso gli sportelli e restituire la stessa debitamente compilata e sottoscritta.



L’evento è riservato ai soli Soci ACI in possesso di Auto e moto d’epoca. La tessera associativa ACI sarà sottoscrivibile anche il giorno dell’evento ad un costo agevolato.

Per informazioni: Automobile Club Alessandria (Rif. Chiara Palermo) tel. 0131 260553 – email: segreteria@alessandria.aci.it