“Incontri DiVini, associazione culturale no profit, con sede a Tortona collabora con le realtà locali e si prefigge di comunicare anche il vino attraverso degustazioni ed eventi non didattici.

Il prossimo appuntamento proposto dall’associazione sarà specifico su un particolare metodo di vinificazione. Ogni anno i sommelier dell’associazione dedicano il mese di settembre per fare un focus su determinate tipologie di vino, in modo molto didattico.

“L’obiettivo – dicono gli organizzatori – è quello di far conoscere oltre al vitigno, anche il tipo di produzione, la zona di provenienza, la cantina e lo stile dell’etichetta. Saranno quindi presentate 4 bottiglie di diverse cantine Italiane, più o meno grandi e famose che saranno analizzate a 360 gradi, abbinamento col cibo incluso.”

L’evento si terrà sabato 25 settembre presso i locali della Soms di Tortona, situata in via Galileo Galilei, 5.

Durante la serata verranno analizzate i seguenti Moscati:- Moscato Secco Colli Tortonesi DOC- Moscato Secco delle Langhe- Moscato Giallo Trento DOC- Zibibbo Secco Sicilia DOC Zibibbo

La prenotazione è obbligatoria e per partecipare è richiesto il possesso del Green Pass in base alle attuali normative vigenti. La quota è di 25 euro a persona.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare Incontri DiVini al numero 3791851796 o via mail info.incontridivini@gmail.com