Da lunedì 27 settembre 2021 nella zona 4 (via dei Mille, viale della Rimembranza, via Cavallotti, via Amendola, via Garibaldi, via Mazzini, corso Italia) inizieranno le consegne a domicilio del kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle ore 8 alle 19.30, sabato compreso.

È importante sapere che per ritirare i contenitori è necessario firmare il modulo di consegna. È anche possibile delegare al ritiro un’altra persona, compilando l’apposito modulo (scaricabile da www.gestioneambiente.net – www.comune.noviligure.al.it o disponibile presso lo sportello di Gestione Ambiente in via Paolo Giacometti, 22 – piano terra). L’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera. È possibile farne richiesta in fase di consegna. Il contenitore del vegetale sarà fornito solo a chi vorrà attivare il servizio di raccolta (a pagamento dal 2021). La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito.

Inoltre, sempre da lunedì 27 settembre prenderà il via il nuovo sistema di raccolta nella zona 5 (Ippodromo, via Manzoni, via Verdi). I nuovi contenitori vanno esposti secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che è stato consegnato.

Nella settimana dal 27 settembre al 2 ottobre saranno rimossi i contenitori stradali e da lunedì 4 ottobre verranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal porta a porta (esponeteli su suolo pubblico, vuoti e possibilmente impilati, la sera di domenica 3 ottobre). Fino a sabato 2 ottobre, però, sarà ancora possibile esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente, ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta. Poi, dal 4 ottobre potranno essere esposti solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

Chi non avesse ancora ricevuto i contenitori può ritirarli presso la sede di Gestione Ambiente, in strada Boscomarengo 43, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 (il servizio di consegna al sabato è previsto dall’11 settembre al 9 ottobre). Oppure è possibile chiamare il Numero Verde per avere informazioni sulle consegne a domicilio su prenotazione.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Gestione Ambiente tramite il numero verde 800.085.312, l’email info@gestioneambiente.net, o direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.