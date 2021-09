Il prossimo 9 settembre prenderà il via presso la serra del Centro d’Incontro Comunale Orti di Viale Milite Ignoto ad Alessandria, il corso gratuito “Orti – Cultura” per imparare a gestire l’orto nel rispetto dell’ambiente.

Il progetto patrocinato dal Comune di Alessandria vede come partner dell’iniziativa Confagricoltura Alessandria, i cui esperti contribuiranno con importanti interventi alle lezioni, la Cooperativa Sociale Coompany & , capofila del progetto vinto nel bando SPACE della Fondazione Compagnia di San Paolo che finanzia il corso e il team The Bee Gardens che cura l’organizzazione e la realizzazione delle lezioni, in collaborazione con l’Associazione Orti in Città.

Gli incontri sono finalizzati ad offrire nozioni di carattere teorico supportate da informazioni pratiche raccolte durante le visite agli orti urbani del Centro d’Incontro.

Il programma prevede 4 appuntamenti che avranno luogo i giovedì di settembre dalle ore 18 alle ore 19.

Il 9 settembre il corso verterà sul tema come “preparare il terreno per salvaguardarlo”. A introdurre l’argomento l’Agronomo di Confagricoltura Gian Luca Michelone.

Giovedì 16 settembre saranno illustrate le “strategie orticole amiche dell’ambiente” introdotte dall’Agronomo Arnaldo Calanca.

Il 23 settembre il tema sarà “Orto e resilienza al cambiamento climatico” con l’introduzione dell’Agronomo di Confagricoltura Gian Luca Michelone.

Infine giovedì 30 settembre a conclusione del corso si parlerà di quali sono le “sfide future per l’orticoltura”. Il tema sarà introdotto dal Biologo Giuseppe Zicari e interverranno anche Nicolina Puleio e Delio Angeluccetti soci dell’Associazione Orti in Citttà.

Al termine di ogni lezione l’Associazione Orti in Città e la Ristorazione Sociale offriranno un aperitivo ai partecipanti.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e limitato.

Per informazioni è possibile contattare la mail thebeegardens.al@gmail.com

L’intero corso avverrà nel pieno rispetto dei provvedimenti sanitari anti Covid -19 vigenti.

“In qualità di Assessore con delega all’Associazionismo – spiega Monica Formaiano –, ritengo importante valorizzare i progetti dei nostri Centri d’Incontro e ogni iniziativa da essi promossa. L’Associazione ‘Orti in Città’ ha realizzato con successo altri progetti in questo ambito, alcuni dei quali rivolti alle scuole. Come Amministrazione abbiamo deciso di concedere il patrocinio, a dimostrazione della sensibilità in tema ambientale e dell’importanza del ruolo di aggregazione sociale che i nostri Centri d’Incontro svolgono quotidianamente per tutta la cittadinanza”.

“La nostra associazione si impegna da anni a diffondere un modello di orticoltura amica dell’ambiente –commenta il Presidente di Orti in Città Nano Vanni –. Grazie a questo corso, abbiamo la possibilità di coinvolgere la cittadinanza nella diffusione di questo modello. Il motto di questo corso è: fai qualcosa di buono nel tuo piccolo per ottenere un grande impatto nella conservazione dell’ambiente cittadino e per garantire un futuro migliore alle giovani generazioni”.