Si rafforzano ulteriormente, nel segno del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini, le relazioni istituzionali tra Siracusa e Alessandria. Questa mattina, infatti, l’assessore al turismo e alle attività produttive della Città di Alessandria, Mattia Roggero, assieme alla direttrice generale di Confcommercio Alessandria Alice Pedrazzi, al presidente e al direttore generale di Confcommercio Siracusa Elio Piscitello e Francesco Alfieri, hanno incontrato a Palazzo Vermexio il sindaco di Siracusa Francesco Italia e l’assessore comunale alla cultura Fabio Granata. L’incontro, svoltosi nella Sala Verde, è servito anche per dare ulteriore impulso a un’interlocuzione sempre più intensa tra le due Città, già gemellate nel solco di “Aperto per cultura”, facendo leva su progettualità comuni e condivise – come nel caso del Premio Vittorini – per irrobustire ancora di più quel “ponte” culturale lungo quasi 1.500 chilometri che lega Siracusa ad Alessandria. L’incontro è stato chiuso dall’usuale scambio di doni e pubblicazioni artistiche tra i rappresentanti delle due Città.