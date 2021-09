Settembre per alcune specie di animali, in particolare per gli uccelli, è sinonimo di migrazione verso i quartieri di svernamento. Alcuni hanno già lasciato il nostro Paese, altri invece si stanno preparando a partire. Una mattinata all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio per ammirare, grazie al birdwatching, le specie di uccelli presenti nell’area e scoprirne le storie di natura ad esse legate.

Domenica 5 settembre, l’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio apre le porte per svelare i suoi tesori di biodiversità. Grazie ai capanni e all’osservatorio naturalistico dell’area, sarà possibile osservare le specie presenti e scoprire le curiosità degli uccelli che vivono qui.

Oche selvatiche, germano reale, fistione turco, occhione e poiana, sono alcune delle specie che i monitoraggi, condotti dal 2014, riportano come più frequenti in questo stagione dell’anno. Di ognuna, le guide dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo racconteranno la storia e le caratteristiche, in un viaggio di scoperta davvero emozionante!

Parleremo di migrazione, fenomeno periodico e, per alcuni aspetti, ancora misterioso che spinge diverse specie animali a spostarsi alla ricerca di zone idonee alla sopravvivenza.

L’evento – patrocinato dall’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dal Comune di Isola Sant’Antonio (AL) – consentirà, inoltre, di conoscere le farfalle più comuni nell’area, da osservare e fotografare lungo i sentieri dell’Oasi, e i progetti qui condotti e a loro dedicati.

L’appuntamento con la natura è per il 5 settembre 2021, alle ore 9.30 all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL).

L’evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso.

In caso di forte maltempo l’iniziativa sarà annullata.

Prenotazione necessaria entro le ore 18.00 del 4 settembre 2021, a Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023 codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it

Durata: 2 ore e mezza circa.

Difficoltà: il percorso non presenta pendenze e si sviluppa su un tracciato sterrato di facile percorribilità.

Contributo:

Adulti: 10 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

Bambini fino a 14 anni: 5 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un’escursione in natura, un cappellino e un binocolo (se in possesso).

L’escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull’equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.