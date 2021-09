Quattro interventi di rilievo nella giornata di ieri, giovedì 16 settembre per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Il primo alla frazione Pareto nel Comune di Fabbrica Curone dove si é verificato un guasto ad un palo dell’Enel che con la linea che ha subito un vero e proprio black out. L’energia elettrica è mancata in alcune abitazioni e i pompieri tortonesi sono rimasti su posto oltre quattro ore in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’enel in quanto si trattava di una situazione potenzialmente pericolosa poiché il cavo elettrico si trovava vicino alla strada provinciale.

Sono ormai le 14 quando invece che ritornare in caserma a Tortona i Vigili del fuoco si dirigono a Castelnuovo Scrivia per un incendio di sterpaglie lungo la strada provinciale domato in circa un’ora

Il terzo intervento é sicuramente quello più curioso: una coppia di abitanti al quinto piano di un condominio in Porta Ticinese a Tortona sente un forte odore di bruciato provenire dall’abitazione della vicina di casa, un’anziana che vive da sola. L’uomo e la donna visibilmente preoccupati bussano alla porta della donna ma visto che dopo alcuni tentativi dall’altra parte non risponde nessuno, anche memori di quanto accaduto recentemente a Milano, per fortuna decidono di dare l’allarme e chiamano il 112.

Arrivano i vigili del fuoco di Tortona che stanno decidendo come entrare nell’alloggio quando la pensionata tranquilla e serafica rientra a casa: “Cosa sta succedendo?” chiede la donna preoccupata nel vedere i pompieri davanti alla sua abitazione e alla fine si scopre che l’odore di bruciato proveniva da un pezzo di carta e cartone che la pensionata aveva bruciato nel lavandino. I vigili del fuoco controllano che tutto sia a posto e poi si allontanano.

Alla fine é stato un falso allarme ma meglio questo che evitare di preoccuparsi e farsi gli affari propri.

Quarto e ultimo intervento, sicuramente il più impegnativo della giornata conclusasi dopo le 19 é stato un incendio di ben 5 mila mq di sterpaglie, in strada Valle Calderina sulle colline tortonesi.