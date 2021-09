Nasce ad Ovada Dopo la laurea egregiamente conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza a Genova è giurista avvocato accademico italiano ricercato dai migliori atenei del globo.

Il diploma conseguito con il massimo dei consensi al Liceo Andrea Doria di Genova merita la borsa di studio, un’occasione per iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza nell’Ateneo ligure, laddove consegue la laurea con lode, un passo importante per iniziare la carriera accademica con l’incarico d’Assistente alla Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, della stessa Università.

La disciplina è il suo cavallo di battaglia, con essa ottiene docenze in tutte le branchie, ha l’opportunità di insegnare alla Sapienza di Roma, raggiungendo l’età pensionabile con la nomina di Professore Emerito.

Gli incarichi avuti sono infiniti, è salito in cattedra alla LUISS di Roma, insegna Filosofia del diritto presso Unitelma Sapienza; all’estero è alla School of Law, University of Oregon, con la docenza all’University of California, nonché all’University of London, ricercatore presso i più importanti Atenei mondiali.

Afferrato su Fondamenti del Diritto Italiano, occupa importanti cattedre con il conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza dall’Università Complutense di Madrid; altri Istituti, conoscendone la ferrea preparazione, gli attribuiscono notevoli incarichi, come dall’Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima, all’Università di Buenos Aires.

Iscritto all’Accademia Nazionale dei Lincei diventa socio onorario; l’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, lo reclama per essere parte del Consiglio Editoriale della Eurilink Press, la casa editrice della Link Campus University.

L’eminente preparazione, non sfugge a Giuseppe Conte il quale lo affianca fra i più vicini collaboratori a Palazzo Chigi.

Franco Montaldo