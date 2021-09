Ci siamo, é l’ultima settimana di una grande estate prima che inizino le scuole. Il Comune di Tortona chiude col botto: 6 iniziative in pochi giorni. Eccole di seguito

Giovedì 9 settembre alle ore 21 sempre presso il Chiostro dell’Annunziata, l’appuntamento è con Pier Franco Quaglieni autore del libro “La Passione per la libertà – Ricordi e riflessioni”. Ingresso libero con prenotazione c/o biglietteria Teatro Civico 0131 820195. Obbligo green pass o tampone.

Venerdì 10 settembre alle ore 21,15 ritorna la musica degli allievi e dei maestri dell’Accademia Musicale San Matteo con la serata “Note di fine estate”.

Ingresso libero con prenotazione tel. 3348018125. Obbligo green pass o tampone

“Per seguir virtute e canoscenza” – Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) Delegazione di Tortona, sabato 11 settembre alle ore 18, presenta un incontro-convegno per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, padre della lingua italiana. Il pomeriggio prevede interventi di autorevoli e qualificati docenti: Andrea Pellizzari – professore associato di Storia Romana presso l’Università degli Studi di Torino, Cristina Porro, Giacomo Pernigotti, Pietro Ruffini e Rita Ferrari docenti ed ex docenti del Liceo “G. Peano” di Tortona. Ingresso libero con prenotazione su: faiprenotazioni.fondoambiente.it.

Obbligo green pass o tampone.

Gli eventi estivi terminano domenica 12 settembre alle ore 21 con il concerto del gruppo “D.O.C.” (Direzione Ostinata e Contraria) nato nell’estate del 2008 che, dopo un’esperienza familiare in Cambogia da parte di uno dei componenti, inizia un percorso di musica e solidarietà che porterà il gruppo a eseguire nel corso degli anni concerti a scopo benefico. La serata è a favore dell’Associazione di volontariato cittadina “Matteo25”.

Per info e prenotazioni (lista di attesa poiché i posti sono esauriti) mandare sms o messaggio whatspp al nr. 3479024219. Obbligo green pass o tampone.

Domenica 12 settembre, inoltre, in Piazza Allende,si terrà il “Mercato del Forte”, annuale appuntamento con gli ambulanti della rinomata città toscana. I banchi che saranno presenti rappresentano il vero valore artigianale del made in Italy in termini di qualità e convenienza, sui quali sarà possibile trovare il meglio dell’artigianato italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento in genere, pellicceria, stoffe, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e molto altro.