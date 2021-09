L’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è la nuova misura di sostegno al reddito indirizzata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano un’attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. La domanda ISCRO deve essere presentata dal lavoratore all’Inps esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre degli anni 2021, 2022 e 2023 (però la domanda può essere presentata una sola volta nell’arco del predetto triennio).

L’indennità ISCRO è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate. L’importo dell’indennità non può superare il limite di 800,00 euro mensili e non può essere inferiore a 250,00 euro mensili. L’indennità ISCRO è incompatibile, oltre che con le pensioni dirette, anche con la disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L’erogazione dell’ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04