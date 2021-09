Ricerca per:

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali:

Dopo una prima parte più generica sulle attività svolte quotidianamente dalla struttura e sull’approfondimento dei temi relativi alle patologie più diffuse tra i pazienti della Medicina Fisica e Riabilitazione, il Fisiatra Polverelli sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

In particolare il focus sarà sulla riabilitazione specifica dei pazienti che hanno subito un ictus e sulla riabilitazione motoria nei numerosi pazienti anziani che devono affrontare le conseguenze della frequente frattura del femore.

Il filo diretto di martedì 14 settembre sarà con Marco Polverelli, Direttore di Medicina Fisica e Riabilitazione, che in diretta dalle ore 16.30 sui social dell’Ospedale di Alessandria, spiegherà le principali attività del Centro Riabilitativo Borsalino.

Riprendono gli appuntamenti virtuali di Ospedale Incontra, il format che intende spiegare in maniera semplice e divulgativa alcune patologie trattate dai professionisti dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.