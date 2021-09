Da qualche giorno non aggiorniamo la situazione Covid in provincia e in regione. Purtroppo questo non significa affatto che il Covid stia sparendo ma solo che é stabile, come potete vedere dalla tabella in alto.

la speranza che tutti abbiamo é che questa stabilità non solo possa continuare a mantenersi anche dopo l’apertura delle scuole ma che gradualmente possa diminuire fino a sparire.

Incociamo le dita.