“L’intervento degli operatori, le loro idee e i loro suggerimenti sono essenziali: il loro contatto con i turisti è diretto e dunque hanno una percezione immediata di richieste, opinioni, tendenze. Elementi davvero preziosi per il progetto di definizione della strategia che guiderà lo sviluppo turistico di Bordighera.“ ha commentato l’Assessore Melina Rodà.

Avrà luogo martedì 28 settembre presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco , dalle 15.30 alle 17.30 , il prossimo workshop riservato agli operatori turistici organizzato dal Comune di Bordighera in collaborazione con Winedering srl, team cui è stato affidato lo studio progettuale per la strategia turistica della città delle palme. Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni dati intermedi dell’analisi condotta fino ad ora e si terrà un confronto attivo sulle prospettive di sviluppo ed il posizionamento della “destinazione Bordighera”.