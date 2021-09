Una serata diversa dalle solite a cui i clienti sono abituati, seppur con tanta musica e allegria come ci ha abituato Andrea Bani, titolare dell’Art café di Tortona.

Ci riferiamo a quella che si é svolta l’altra sera nell’omonimo locale in Corso Alessandria, a Tortona: una serata che aveva il nobile scopo di raccogliere fondi per un defibrillatore per l’associazione Misericordia di Tortona, che si occupa di soccorso.

Una serata riuscita alla quale ha preso parte anche il presidente dell’Associazione oltre al Sindaco di Tortona, Federico Chiodi e alla fine i risultati sono arrivati: 170 euro raccolto per la causa e consegnati alla Misericordia.

Forse qualcuno penserà siamo pochi ma se anche altri locali seguissero l’esempio di Andrea Bani Tortona sarebbe una città cardioprotetta completa da tempo.