Dopo il secondo concerto del Perosi Festival presso l’Abbazia di Rivalta Scrivia, che ha ottenuto un grande successo di pubblico con una esibizione eccellente e coinvolgente, la stagione musicale dedicata al sacerdote compositore tortonese propone un altro importante evento nella splendida cornice dell’Abbazia Santa Maria di Rivalta Scrivia.

“È un luogo meraviglioso – ricorda don paolo Padrini, direttore artistico del Festival – che abbiamo deciso di valorizzare maggiormente in un’ottica di continua espansione dei nostri eventi che, non a caso, quest’anno avranno come luogo nevralgico Tortona, città natale di Perosi, ma anche palcoscenici di città italiane ed estere”.

Anche in questa stagione, oltre alla valorizzazione del territorio, gli organizzatori vogliono valorizzare i giovani talenti italiani.

Il 20 settembre alle 21.00, infatti, si esibirà la Roma Tre Orchestra Ensamble, la prima orchestra universitaria costituita a Roma e nel Lazio. La formazione si propone di promuovere dedizione, eccellenza e passione per la grande musica. Al pianoforte siederà il Maestro Matteo Bevilacqua, un giovane pianista friulano che vanta più di 100 recital in 8 nazioni europee.

Il filo conduttore del concerto sarà il Perosi cameristico. Durante il concerto del 20 settembre, infatti, sarà possibile ascoltare parte di un corpus musicale che contribuisce già ad un primo sguardo a sfatare il pensiero, forse troppo semplificatore, che relega Perosi nell’alveo musicale esclusivo del “sacro” e del liturgico.

“Dopo il grande successo dei primi due concerti – dice il Direttore artistico don Paolo Padrini – non vediamo l’ora di poterci incontrare per ascoltare la musica di Perosi, nella formazione dei quintetti. Sarà musica splendida, commovente….”

L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione al numero 0131/816635 in orario mattutino o on line sul sito www.lorenzoperosi.net. Per maggiori informazioni e prenotazione telefoniche: 393/9403564

I concerti, realizzati grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, della Fondazione CR Torino, della Fondazione CR Alessandria, della Fondazione CR Tortona e di vari sponsor, si svolgeranno in sicurezza e nel rispetto di tutte le misure vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19.