“Il tuo Dono aiuta a vincere il match più importante, quello per la vita”. È con questo slogan che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria aderisce anche quest’anno a “Match It Now”, ovvero la settimana nazionale italiana per la donazione di cellule staminali emopoietiche promossa da CNT, CNS, BMDR e dalle Associazioni ADMO, ADOCES e ADISCO che ha lo scopo di aumentare le possibilità di salvezza per chi non ha ancora trovato il proprio abbinamento (match).

Solo 1 persona su 100mila, infatti, è compatibile con un paziente in attesa di trapianto del midollo osseo. Ecco perché i professionisti della Medicina Trasfusionale, diretta dal Dr. Roberto Guaschino, da sabato 18 settembre a sabato 25 settembre saranno a disposizione dei cittadini per sensibilizzare sul tema della donazione e per supportare tutti gli interessati nell’iscrizione al Registro dei Donatori di Midollo Osseo. È fondamentale continuare a implementare questo strumento, arricchendolo di nuovi profili genetici da abbinare: la sopravvivenza di numerosi pazienti, affetti da tumori delle cellule del sangue come leucemia, linfomi e mielomi dipende esclusivamente dalla presenza di un donatore compatibile nel Registro.

A sostenere questa importante iniziativa di solidarietà, inserita a livello locale all’interno del programma di “Gagliaudo tra i mercanti”, vi è anche l’Alessandria Calcio. Matteo Pisseri, Federico Casarini e Giuseppe Prestia, a rappresentanza dell’intera squadra, hanno infatti inviato ai professionisti dell’Azienda Ospedaliera un video messaggio per invitare tutti i cittadini a partecipare insieme a loro al “match della vita”, così come hanno fatto per il match della serie B. I tre video verranno postati durante la settimana di “Match It Now” sui social dell’Azienda Ospedaliera.

Tutti coloro che sono interessati a iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo possono recarsi nel reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Alessandria (Via Venezia 16, piano terra) sia nelle date di sabato 18 settembre e sabato 25 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.30 sia dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, previa prenotazione online sul sito https://www.donatoriadmo.org/iscrizione.html.

Si tratta di un importante gesto di amore e civiltà per cercare di salvare pazienti pediatrici e adulti che solo in Italia superano i 1.800 all’anno e per farlo basta avere fra i 18 e i 35 anni, pesare più di 50 Kg e godere di buona salute.

Il personale sanitario di Medicina Trasfusionale è a disposizione per sciogliere dubbi e incertezze sulle modalità di iscrizione e di una eventuale donazione al numero 0131-206417.