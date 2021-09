Avviati oggi gli interventi di rinnovo e ammodernamento degli otto tapis roulant della stazione di Sanremo.

Dopo gli interventi che hanno interessato il miglioramento tecnologico delle scale mobili e ascensori di stazione vengono avviate le attività ai tapis roulant con la revisione completa e la sostituzione delle componenti meccaniche ed elettriche degli apparati di stazione.

L’intervento, programmato al termine della stagione turistica, viene realizzato per fasi per consentire comunque l’utilizzo di una parte degli impianti durante i lavori e proseguirà per concludersi entro gennaio 2022.

Un milione e 800mila euro è l’investimento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per consentire una migliore affidabilità ed efficienza degli impianti riducendo al minimo i futuri interventi di manutenzione.

A seguire RFI avvierà importanti interventi tecnologici con un’avanzata tecnologia che migliorerà l’efficientamento energetico e la sicurezza dell’ambiente di stazione.

E’ infatti in corso di progettazione, per essere poi installato a partire da gennaio, un nuovo sistema di gestione automatica di tutti gli impianti di stazione con una sala controllo completamente rinnovata. La nuova tecnologia controllerà e gestirà il nuovo sistema di illuminazione a LED, le ventole, le telecamere e i condizionatori presenti in stazione oltre a monitorare e prevedere gli interventi di manutenzione necessari.

L’investimento previsto da RFI per questo sistema all’avanguardia supera i 5 milioni di euro e garantirà un miglioramento in termini energetici riducendo le emissioni di CO2 con un risparmio di oltre 305 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) ogni anno.