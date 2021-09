La StrAlessandria è nata come gara solidale a sostegno di progetti di cooperazione internazionale.

Lo ha sempre fatto con una filosofia partecipativa da parte della nostra comunità rivolta ad altre

comunità nel mondo. Ha messo in pratica la libertà di donare a partire dalle competenze espresse

dal territorio, dagli enti pubblici e privati, dai tecnici qualificati ai semplici cittadini. E’ una storia

lunga trent’anni, ma con radici ancora più lontane nel tempo. Quello che la StrAlessandria fa

conoscere è però soltanto la punta dell’iceberg. Le esperienze di cooperazione internazionale delle

città dell’alessandrino verso i paesi meno fortunati del mondo sono ampie, complesse, durature,

stabili. Non vi è nulla di occasionale e lo dimostrano i risultati che non offrono un contesto chiuso,

ma in divenire e in crescita sia per quantità che per qualità. Le immagini provengono

principalmente dal lavoro di alcune associazioni del nostro territorio: ICS Ets, Assefa AL,

L’Abbraccio, PassoDopoPasso. Esse offrono al nostro sguardo testimonianze di incontri tra

persone, il loro saper fare insieme: le presenze di tipo medico specialistico rivolte in particolare

all’infanzia, alle donne, alla salute perinatale; gli interventi nel campo dell’istruzione con la

costruzione e l’arredo di scuole di base e aiuto alla docenza; gli aiuti e gli scambi in campo

sportivo; i progetti nella gestione delle risorse idriche, con costruzione di acquedotti, barrage, reti

distributive, costruzione di pozzi familiari e di villaggio; i progetti agricoli per il miglioramento

dell’irrigazione e del drenaggio, la dotazione di motopompe, lo stoccaggio in silos, la selezione e la

protezione delle sementi, la messa a coltivo di nuove essenze; l’appoggio alle comunità e alle

famiglie attraverso l’adozione a distanza e il microcredito. Cambogia, Mozambico, India, Nepal,

Tanzania le aree maggiormente segnalate, non in modo documentaristico, bensì cercando scatti

fotografici capaci di rappresentare vitalità diverse.

In occasione della sua venticinquesima edizione la StrAlessandria organizza questo evento

espositivo con l’obiettivo di far conoscere agli alessandrini quel che essi stessi fanno da decenni

nel mondo sulla base di una saper fare condiviso. L’esposizione sarà in particolare rivolta alle

scuole, disponibile per incontri e dialoghi.