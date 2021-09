Arriva l’autunno e San Bartolomeo al Mare ne celebra l’inizio con l’Oktobeerfest, tre giorni di intrattenimento dedicati alla birra, richiamando la celebre festa bavarese Oktoberfest. Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria i commercianti di San Bartolomeo al Mare non si sono scoraggiati e anche quest’anno propongono la festa dedicata alla birra rivisitata in salsa ligure, con hotdog, bretzel e goulash ma anche spiedini, waffel, bagel, tipicità liguri come torta verde e focaccia e molto altro, fino ad arrivare al dessert con piadine alla nutella e birramisù. Un menù a tema completo, con contorno di musica, per celebrare la fine dell’estate e l’inizio della nuova stagione.

Cinque i commercianti coinvolti nell’iniziativa: il bar Agriotta, il ristorante Ai Secoli Bui, i bar C’era una volta e La Lampara e la vineria TiroVino. Gli stand gastronomici apriranno alle ore 18.00, insieme alla musica dei dj che si alterneranno nelle tre serate per intrattenere il pubblico. Non mancherà la musica dal vivo delle band locali che suoneranno a partire dalle ore 20.00.

L’appuntamento è fissato per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre in piazza Torre Santa Maria. Accesso libero nel rispetto delle normative anti Covid-19. L’evento è organizzato dal Centro Sociale Incontro in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare e alcuni commercianti.

“Con l’Oktobeerfest, organizzata attraverso la collaborazione con i commercianti – dichiara Davide Salerno, Assessore al commercio del Comune di San Bartolomeo al Mare – chiudiamo il programma delle manifestazioni presentato a inizio estate. Saranno tre giornate all’insegna della musica e del divertimento”.