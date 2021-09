La settima edizione di “Cultura a porte aperte” si terrà sabato 25 e domenica 26 Settembre 2021, in occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale.

Il programma prevede l’apertura straordinaria di monasteri, chiese, pievi, santuari e musei che fanno parte del circuito di “Città e Cattedrali”, un piano di valorizzazione di circa 600 luoghi d’arte sacra organizzati in itinerari geografici e tematici, fruibili in Piemonte e Valle d’Aosta, ideato da Fondazione CRT e dalle Diocesi del territorio.

Protagonisti di “Cultura a porte aperte” sono gli oltre 2000 volontari culturali che nel corso di tutto l’anno garantiscono la fruizione e la valorizzazione dei beni ecclesiastici, luoghi carichi di storia e arte, organizzati in itinerari di visita geografici e tematici. I volontari sono un’importante espressione di cittadinanza attiva. Formati sulla storia e sul significato del patrimonio culturale ecclesiastico, svolgono la funzione di accoglienza nelle chiese e di testimoni autentici del territorio. I beni e i luoghi sacri, infatti, non sono semplici oggetti culturali: raccontano un modo di concepire l’esistenza, la storia, i rapporti umani, la speranza davanti al dolore, il senso dell’eternità e della felicità. Sono un’importante espressione di cittadinanza attiva.La Diocesi di Tortona partecipa con 25 beni aperti grazie alle diverse Associazioni di volontariato attive sul territorio, cui si unisce l’apertura del Museo Diocesano con le mostre temporanee visitabili in entrambe le giornate.

Quest’anno grazie al corso di formazione promosso dall’Ufficio Beni Culturali diocesano, con il sostegno della CEI, il gruppo dei volontari attivi è cresciuto, permettendoci di inserire nelle aperture anche alcune chiese collocate nella parte lombarda della diocesi. Insieme agli edifici che da anni fanno parte del circuito di “Chiese Aperte”, i nuovi volontari riceveranno i visitatori a Broni, Rocca Susella e Varzi. Faranno inoltre accoglienza a Novi Ligure, Tortona e Serravalle Scrivia, i ragazzi dell’Istituto Turistico Ciampini Boccardo di Novi Ligure, impegnati nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

Ogni persona potrà scegliere i luoghi da visitare, creandosi un suo personale itinerario spaziando dalla Valle Curone alla Valle Staffora, dalla Valle Scrivia a Broni, dal novese alla Val Borbera, da Tortona al tortonese.

Il programma completo di Cultura a porte aperte sarà disponibile su www.cittaecattedrali.it.