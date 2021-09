Luigi è nato in una famiglia di commercianti l’antenato Giovanni, dapprima artigiano, andava di piazza in piazza per cedere calzature da lui prodotte: gli zoccoli interamente derivati dal legno, successivamente le scarpe.

I figli hanno proseguito lo stesso sentiero mirando al cosiddetto posto fisso, presso i vari mercati per diventare titolari di un negozio a pieno titolo, con l’acquisto della licenza d’un’attività affacciata su via Dante, al numero 4 … comprendente il diritto all’esercizio rappresentato da regolare licenza di commercio .. i mobili … scorte e merci…, come si legge sull’atto.

La Ditta ormai affermata, s’è trasferita in via Savonarola, quindi in via Rapisardi nel 1974, quando l’azienda accresce anche dal punto di vista giuridico, trasformando il nome in CDC, Centro Distribuzione Calzature.

Luigi formica, divenuto fra i titolari dell’attività al centro dei nostri discorsi, dopo tanti anni d’amicizia, è caduto sulla terribile alluvione del 1994, sorridendo s’era espresso pressappoco così: … io che vendo gli stivali ho dovuto comprarne due paia dalla concorrenza e li ho pagati … più cari.

La sua esperienza ha suggerito di cambiare la sede, pertanto ha trasferito l’attività in via Fabio Filzi per continuare ad assolvere le esigenza dei clienti.

… Ciao Gigi

Franco Montaldo