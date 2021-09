Il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli e il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone (nella foto) saranno in visita ad Acqui Terme, per l’evento di lancio degli Acqui Wine Days, che si svolgeranno dal 3 al 5 settembre.

Saranno presenti nella città termale venerdì 3 settembre alle ore 11.30 presso il salone di Villa Ottolenghi-Wedekind per l’incontro “Dalle Strade del Vino agli Acqui Wine Days”. Un momento teso a raccontare i progetti in campo per promuovere il comparto vitivinicolo e i prodotti tipici del Monferrato. L’obiettivo dell’appuntamento è spiegare come le strade del vino possano diventare uno strumento di comunicazione importante per valorizzare e descrivere le storie legate a una terra profondamente connessa alle molteplici realtà che convivono al suo interno.

All’incontro interverranno il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini e il sindaco di Ovada Paolo Lantero. Presenzieranno, inoltre, la presidente della 11a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica Italiana Susy Matrisciano (che ha promosso la visita del Ministro nell’alessandrino), l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Acqui Paolo Ricagno, il presidente dell’Enoteca regionale Acqui “Terme e Vino” Annalisa Vittore, il rappresentante della Giunta della Camera di Commercio Alessandria-Asti Carlo Ricagni, il presidente de “I paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” Gianfranco Comaschi. A moderare il confronto, il giornalista enogastronomico Fabrizio Salce.

L’appuntamento è aperto al pubblico ma contingentato. È obbligatoria la prenotazione scrivendo a turismo@comune.acquiterme.al.it. Si ricorda che per poter partecipare sarà necessario essere in possesso di Green Pass.

Gli Acqui Wine Days sono organizzati dal Comune di Acqui Terme e dal Consorzio Tutela Vini d’Acqui con il supporto dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”, dell’associazione Comuni Brachetto d’Acqui, di Confcommercio e di Confesercenti di Acqui Terme. Con il patrocinio della Regione Piemonte.